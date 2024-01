Margareth Menezes vai cantar hino nacional em ato do 8 de janeiro | A TARDE

Ministra da Cultura desde o início do atual governo, em 1º de janeiro do ano passado, a baiana Margareth Menezes cantará o hino nacional no Ato Democracia Inabalada, que acontecerá em Brasília na segunda-feira, 8, dia em que se completa um ano dos atos golpistas na capital do país. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.



Cantora e compositora de grande sucesso nacional, Margareth já ganhou dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, além de ter sido indicada para o GRAMMY Awards e GRAMMY Latino.

O ato em Brasília contará com a presença de chefes dos três poderes federais. Além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), já confirmaram presença o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes (TSE); e o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet (PGR).