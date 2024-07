Médico de Bolsonaro era funcionário fantasma em Miami

O médico morava em Orlando e o escritório da Apex é em Miami - Foto: Reprodução/Instagram

O médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Camarinha, foi funcionário fantasma do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Miami entre abril e dezembro de 2022, conforme indicou um relatório interno da agência de promoção de exportações e investimentos, que aponta a contratação como “fradulenta”.

Segundo informações da CNN, uma comissão interna da ApexBrasil apurou desvios de conduta na gestão do general Mauro Lourena Cid, chefe do escritório da agência em Miami, durante o governo de Bolsonaro.



Ainda segundo relatos da comissão, o doutor foi contratado na agência em Brasília, mas foi “imposto à equipe” a expatriação para o escritório em Miami, “por meio de instrumentos de excepcionalidade (memorando, portaria e carta oferta)”.



A diretoria também concluiu que o médico “não desenvolvia qualquer atividade profissional que mantivesse ligação com o cargo de assessor, e nem frequentava as dependências do escritório”.

A Polícia Federal (PF) já investiga a denúncia de que Camarinha era funcionário fantasma.

O médico morava em Orlando e o escritório da Apex é em Miami. A distância as cidades é de aproximadamente 380 quilômetros.