Ministro da Agricultura é exonerado para votar com governo no Senado | A TARDE

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), teve sua exoneração do cargo publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22.



Senador licenciado, Fávaro votará na Casa em pautas de interesse do governo, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que teve a votação no plenário adiada nesta terça-feira, 21.

Outras pautas do interesse do governo envolvem as propostas para garantir a meta fiscal de 2024, a serem votadas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Entre as propostas, estão a tributação de offshores e fundos exclusivos.

Os outros senadores que compõem o Governo Federal não pediram licença dos seus cargos, a exemplo dos ministros Camilo Santana (Educação), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

O chefe da Casa Civil da Bahia e deputado federal licenciado, Afonso Florence, foi exonerado do cargo para participar das votações na Câmara.