Ministro do STF demora de enviar informações a CPI do 8 de janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, não entregou como tinha prometido a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa, as informações sobre os atos golpista de 8 de janeiro com a invasão da Praça dos Três Poderes e a sede do STF.

Alguns parlamentares estariam insatisfeito com a falta de respostas do ministro da Suprema Corte sobre a participação do coronel da PM do Distrito Federal, Jorge Naime, preso desde fevereiro pela Operação Lesa Pátria.

Ao negar a soltura do coronel no último dia 19, Moraes disse que as condutas do oficial "sob análise são gravíssimas", e que ainda é preciso entender "a real motivação de sua ausência em momento tão sensível".

"Seria muito importante esse compartilhamento dos documentos do Supremo conosco. Principalmente no sentido do que mantém preso o coronel Naime, do DOP [Departamento Operacional]", disse o deputado distrital Hermeto (MDB), relator da CPI.

Deputado Chico Vigilante (PT-DF), que preside a CPI da Câmara Legislativa, disse que também vai reforçar o pedido para que Moraes envie ao menos parte da documentação.

"Até agora os documentos não foram enviados. Eles [os documentos] serão de grande importância para a elucidação dos fatos que nós estamos investigando e para a elaboração do relatório final da CPI que investiga os atos antidemocráticos", comentou Vigilante.

Segundo reportagem da Folha, A CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal que foi criada em Fevereiro, tenta avançar com as investigações antes da CPI mista do Congresso Nacional, instalada na semana passada.

O ministro Alexandre de Moraes foi procurado pela reportagem a Folha por meio da assessoria de imprensa do Supremo, mas não houve resposta.