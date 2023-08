Ministro do STF multa influencer Monark em R$ 300 mil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira,2, que seja instaurado um inquérito contra o influenciador Bruno Monteiro Aiub, o Monark, com o objetivo de apurar crime de desobediência a decisão judicial. Monark mantinha contas em redes sociais mesmo após impedimento da Justiça. Além de determinar novo bloqueio dos perfis, Moraes aplicou multa de R$ 300 mil.



O despacho determina que o Banco Central realize o bloqueio imediato da quantia eventualmente existente em contas e aplicações financeiras em seu nome.



O ministro determinou, outra vez, que as plataformas suspendam os perfis de Monark, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.



Em 8 de janeiro, Moraes determinou que Facebook, Tik Tok e Twitter bloqueassem os perfis relacionados a Monark, “que instigaram e divulgaram os atos criminosos investigados”. Em caso de descumprimento, as plataformas pagariam pena de R$ 100 mil por dia.



No entanto, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), detectou a existência de contas e perfis ainda ativos em nome do investigado no Twitter, Facebook, Youtube, Tik Tok e Rumble, por meio dos quais ele tem defendido “ideia abertamente ilegal e antidemocrática”.