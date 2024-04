Moraes tem prazo para prender Bolsonaro, acreditam bolsonaristas | A TARDE

Suspeito de fomentar golpe de Estado no Brasil, Jair Bolsonaro (PL) é investigado pela Polícia Federal e tem sido pressionado para ser preso preventivamente, principalmente após ter o passaporte apreendido e passar duas noites na embaixada da Hungria em Brasília, onde não poderia ser preso. Para o direito internacional, sedes diplomáticas são áreas invioláveis e não podem ser alcançadas por agentes brasileiros.



Para não tornar a prisão um trunfo a favor dos bolsonaristas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, estipulou que a prisão de Bolsonaro deve acontecer até julho deste ano, acreditam os aliados do ex-presidente da República.

Segundo a linha de raciocínio dos bolsonaristas, o prazo tem dois motivos: as eleições municipais no Brasil e a eleição presidencial dos Estados Unidos. Se a prisão acontecer entre agosto e outubro, período da campanha eleitoral no Brasil, a prisão poderia ser enxergada como perseguição política.

Em novembro, por outro lado, acontece o pleito nos Estados Unidos. Uma eventual vitória de Trump, segundo os bolsonaristas, poderá tornar menos viável a prisão de Bolsonaro, por conta do vínculo ideológico entre os dois e pelo fato de os Estados Unidos serem uma potência mundial. Com informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.