MP pede à Justiça que Jean Wyllys apague postagem contra Leite

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) solicitou, nesta sexta-feira, 21, que o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) retire uma postagem de seu perfil que criticava o governador Eduardo Leite (PSDB).

Em 14 de julho, os dois protagonizaram uma discussão nas redes sociais a respeito do encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim). Após o governador gaúcho anunciar que manteria as escolas cívico-militares em seu estado, o ex-parlamentar e vencedor da quinta edição do Big Brother Brasil (BBB) expressou surpresa com a atitude de um governador homossexual e sugeriu que Leite possuía "homofobia internalizada" e "fetiches em relação ao autoritarismo".

Na ocasião, Jean Wyllys escreveu: "Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay...? Se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então... Tá feio, bee!".

Que governadores heteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então… Tá feio, bee! pic.twitter.com/vZcOghIv2p — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) July 14, 2023

Eduardo Leite, por sua vez, lamentou as acusações feitas pelo petista e destacou a presença de "preconceitos em incontáveis direções".



Ele afirmou: "Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções... e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância".

Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções… e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. @jeanwyllys_real, eu lamento a sua ignorância. pic.twitter.com/AuBpKRst8N — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 14, 2023

Após o ocorrido, o governador apresentou uma denúncia ao MP-RS contra Wyllys, acusando-o de proferir declarações homofóbicas. Atualmente, o ex-parlamentar está sob investigação por injúria contra funcionário público e por supostamente praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito relacionados a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, em ambos os casos, cometidos através das redes sociais.



Além disso, foi requerida a quebra de sigilo dos dados do ex-BBB. Em caso de não cumprimento dessa determinação judicial, quando concedida, o MP-RS solicita a imposição de uma multa diária no valor de R$ 100 mil.