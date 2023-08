“Não serei candidato a presidente em 2026”, diz Tarcísio de Freitas

A pouco mais de três anos para as eleições gerais, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que quer governar São Paulo até o fim do seu mandato, que termina em dezembro de 2026. “Não serei candidato a presidente em 2026”, disse Tarcísio ao colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.



Cogitado como sucessor de Jair Bolsonaro (PL) na extrema-direita, Tarcísio chegou a ter divergências com o ex-presidente da República por aderir à Reforma Tributária, matéria apontada por bolsonaristas como favorável ao governo Lula (PT).

Eleito governador de São Paulo no ano passado, Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro de 2019 a 2022.