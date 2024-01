Oposição deve chamar Lewandowski para falar sobre crime organizado | A TARDE

Apesar de ainda não ter tomado posse como ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski já é alvo de pedidos da oposição.



Deputados federais de oposição ao governo Lula (PT) querem que Lewandowski dê explicações sobre medidas de combate ao crime organizado, quando os trabalhos legislativos voltarem, na Câmara.

O antecessor de Lewandowski, Flávio Dino, deixou a pasta com 47 requerimentos de deputados federais em aberto. Dino deixou o governo porque assumirá o lugar de Rosa Weber no STF. Com informações do portal Uol.