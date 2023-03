PCO se manifesta em favor de bolsonarista que cometeu transfobia

O Partido da Causa Operária (PCO), de ideologia da extrema esquerda, se manifestou nesta quinta-feira, 9, em defesa do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que cometeu crime de transfobia no plenário da Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher. O PCO se diz contra a cassação do parlamentar.

“É uma política medieval. Qualquer cidadão tem o direito à liberdade de expressão. Além disso, um parlamentar é eleito pelo povo justamente para falar. A esquerda não deve apoiar a censura", escreveu o PCO em suas redes sociais.

O partido da extrema esquerda, que já defendeu o Talibã no Afeganistão, ressaltou que o deputado bolsonarista foi mais votado com quase 1,5 milhão de votos:

“É do partido do ex-presidente, que tem a maior bancada do Congresso Nacional. Se tivesse seu mandato cassado por falar isso, aumentaria ainda mais o precedente para cassar qualquer parlamentar do país", escreveu o partido.

O deputado federal Nikolas Ferreira utilizou o plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 8, para criticar o movimento feminista, que vem garantindo conquistas para mulheres na sociedade.