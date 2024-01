PF cumpre mandado na Bahia contra suspeito de financiar atos golpistas | A TARDE

A Polícia Federal cumpre nesta manhã mandados contra suspeitos de financiar e fomentar os movimentos golpistas registrados na sede dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, data que completa um ano nesta segunda-feira, 8.

Segundo informações divulgadas pela TV Globo, estão sendo cumpridas 48 ordens judiciais, sendo 46 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

As ações serão cumpridas no Distrito Federal e em diversos estados, como Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins e Santa Catarina.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou também o bloqueio e indisponibilidade de bens e valores dos investigados. Ainda de acordo com as investigações, os prejuízos ao patrimônio público chegaram aos R$ 40 milhões após os atos de vandalismo.

