PF pede quebra de sigilos fiscal e bancário de André Janones | A TARDE

A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar sigilos bancário e fiscal do deputado federal André Janones (Avante). A medida também vale para investigados por um esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar.

Segundo a PF, há inconsistências nos depoimentos e as informações podem indicar variação de patrimônio. Janones teria sugerido a assessores que devolvessem parte do salário para abater um prejuízo na campanha eleitoral de 2016, segundo áudio vazado.

O deputado disse em nota que colocou os sigilos à disposição desde o início das investigações. Ele afirma que ainda não foi ouvido, mas está confiante em ser absolvido.

“Me causa estranheza a PF pedir a quebra de meu sigilo fiscal e bancário, sendo que eu já os coloquei à disposição desde o início das investigações, e até hoje não fui sequer ouvido. Mais estranho ainda é apontarem como 'suspeito', um depósito feito quando nenhum dos assessores investigados trabalhavam mais em meu gabinete. Como eles devolviam salário 3 anos após serem exonerados? Sigo absolutamente confiante que serei absolvido, afinal, eu não devo”, disse Janones.