Planos para 2026 fazem PSDB e MDB desistirem de formar federação

Integrante de um bloco na Câmara com Republicanos, PSD, Podemos e PSC, o MDB não fará parte da federação com o PSDB e o Cidadania. A decisão foi anunciada na noite desta sexta-feira, 2.



Entre os motivos da desistência, está o fato de que PSDB e MDB têm diferenças no plano nacional, inclusive pensando na próxima eleição para a Presidência da República. Os tucanos, que participaram do último pleito com uma vice, a senadora Mara Gabrilli , na chapa encabeçada por Simone Tebet (MDB), prepara o governador Eduardo Leite (PSDB) para disputar a vaga de chefe do Executivo Federal. Mara Gabrili se mudou para o PSD em janeiro.

O MDB, diferentemente do PSDB, integra alguns ministérios do governo Lula (PT) e pensa em lançar Tebet novamente para a disputa presidencial ou apoiar uma eventual reeleição do atual chefe do Executivo Federal. A ex-senadora sul-mato-grossense atualmente é ministra do Planejamento e Orçamento.