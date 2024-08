Presidente da França rasga elogios a Lula: "Amo"

Presidente francês elogia Lula durante coletiva - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um breve elogio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 22, ao falar da relação com o chefe de Estado brasileiro. Nos próximos dias, Paris sediará as Olimpíadas.

Macron disse amar o líder petista e lembrou dos espumantes produzidos na serra gaúcha, presente do presidente Lula.

"Apreciei (o espumantes). Amo o Lula", disse Macron logo após identificar a presença da imprensa brasileira em uma coletiva no Palácio do Eliseu, na capital francesa. Sobre os Jogos Olímpicos, o presidente garantiu que esa será a edição mais 'sustentável' da história do evento.

"Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos irão mudar o dia a dia dos franceses, a vida deste país. Serão os Jogos mais sustentáveis da história e faremos o nosso melhor para dar a nossa contribuição para um mundo melhor", afirmou.