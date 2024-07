Presidente de partido acusado de desvios é ouvido nesta quinta

Após ser considerado fugitivo, Eurípedes Júnior se entregou à polícia no último sábado - Foto: Divulgação/Solidariedade

O presidente licenciado do Solidariedade, Eurípedes Júnior, que se entregou à Polícia Federal no último fim de semana, vai prestar depoimento à Polícia Federal (PF), às 10h desta quinta-feira, 20, em Brasília, conforme apuração da CNN.

Para Eurípedes chegar ao prédio da superintendência da corporação no Distrito Federal do Complexo da Papuda, onde está preso, ele será acompanhado por uma escolta.

O político está sendo acusado de desviar cerca de R$ 36 milhões do fundo partidário nas eleições de 2022. As investigações começaram após uma denúncia realizada por um ex-dirigente do antigo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), que hoje carrega o nome de Solidariedade.

Com as revelações, a PF iniciou a Operação Fundo do Poço, que prendeu sete pessoas ligadas ao partido, entre elas a tesoureira da legenda.

Na última quarta,12, Eurípedes foi considerado foragido pela PF. Agentes foram à casa dele e ao aeroporto, em Brasília, além de endereços em Goiás.

Três dias depois, no sábado, o dirigente se entregou à polícia e solicitou licença da presidência do Solidariedade por tempo indeterminado. O comando da legenda foi assumido pelo deputado federal Paulinho da Força (SP).