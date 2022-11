Presidente do PL "adoraria estar na transição de Lula", diz aliado

A transição para o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciada na semana retrasada, desperta o interesse do presidente nacional do partido do candidato derrotado no pleito.

Valdemar Costa Neto (PL) disse a um aliado que "adoraria estar na transição de Lula", mas que não pode porque “precisa de tempo para controlar o bolsonarismo no partido". A informação é da coluna Radar, da revista Veja.

O cálculo do presidente nacional da legenda de Jair Bolsonaro (PL) é que a ala “bolsonarista raiz” compõe quase metade da sigla. Por esse motivo, Valdemar calcula sua movimentação, para evitar problemas semelhantes aos que Luciano Bivar passou em 2019, quando estava no PSL. Na ocasião, Bolsonaro deixou o PSL por briga interna.