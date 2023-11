PSDB escolhe seu novo presidente nacional em novembro | A TARDE

O PSDB fará uma convenção nacional, com parte da delegação em Brasília e outra parte de forma remota, nos dias 29 e 30 de novembro. Na ocasião, deverá ser escolhido o sucessor do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na presidência nacional do partido.



Único deputado federal do PSDB baiano, líder da legenda na Câmara Federal e ex-presidente estadual do partido, Adolfo Viana (PSDB-BA) é cotado para presidência nacional, segundo o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Atual presidente estadual do PSDB na Bahia, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) afirmou que Adolfo Viana está preparado para assumir o partido nacionalmente.