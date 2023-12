Relator apresenta parecer favorável à indicação de Dino ao STF | A TARDE

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação do STF, apresentou nesta segunda-feira, 4, parecer favorável ao nome do ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar a cadeira deixada pela presidente da Suprema Corte, Rosa Weber. Na ocasião, o parlamentar ainda recomendou a aprovação do nome escolhido por Lula (PT) na Casa.

O documento deve ser apresentado pelo relator durante reunião do colegiado, previsto para acontecer na próxima quinta-feira, 7. A sabatina de Dino deve ocorrer no dia 13 de dezembro.



Ao se referir ao ministro, o congressista ressaltou as qualidades do ministro à frente dos cargos que já exerceu. “Trata-se de uma figura reconhecida e admirada nos mundos jurídico e político. Ex-professor de duas universidades federais, mestre em Direito, ex-juiz, senador, ministro de Estado, ex-governador, alguém que teve experiências exitosas no exercício de funções dos três poderes da República”, diz Weverton.

O nome de Dino ainda passará por votação tanto na CCJ como no plenário do Senado.