Réu que chamou ministros do STF de "vagabundos" volta a ser preso

O empresário Marcos Soares Moreira, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro, foi preso neste sábado, 23, no Espírito Santo (ES), a pedido do ministro Alexandre de Moraes.

O pedido foi expedido pelo magistrado na noite da última sexta-feira, 22, após Soares descumprir medidas cautelares, bem como o uso das redes sociais. Ele publicou vídeo com ataques a Moraes e Rosa Weber, chamando os ministros de "vagabundos". Ele já havia sido preso anteriormente, em janeiro deste ano.

Nas redes sociais, o empresário ainda defendeu que houvesse uma tomada de poder e saiu em defesa da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), afirmou que Marcos foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana II.

A advogado do empresário preferiu não se pronunciar sobre o assunto.