Ricardo Salles deve retornar ao Novo para disputar o Senado em 2026

Convite foi confirmado pelo parlamentar nas redes sociais - Foto: Bruno Spada | Agência Câmara

Com vistas às eleições de 2026, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) retornará ao partido Novo para concorrer a uma vaga ao Senado. O parlamentar foi convidado nesta sexta-feira, 5, para voltar à legenda, a qual foi expulso em 2020.

O convite foi confirmado pelo parlamentar nas redes sociais. Antes de tomar uma decisão oficial, Salles deve tratar do assunto com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem ele disse que “sempre estará junto”.

Recebi, oficialmente, convite do Partido NOVO para concorrer ao Senado em 2026 pelo meu Estado de São Paulo. Seis anos depois de ter sido expulso pelo Amoedo por ter me tornado, com muito orgulho, Ministro do Bolsonaro, com quem estive, estou e sempre estarei junto ! Aliás, será… — Ricardo Salles (@rsallesmma) July 5, 2024

Ele ainda considerou como “muito bom ombrear com meu amigo Eduardo Bolsonaro para as duas vagas do Senado em 2026 por São Paulo”.

Ricardo Salles deixou o Novo após o partido alegar que não havia interlocução com o então ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro (PL).

Ele afirmou na ocasião que foi expulso por não ter pedido autorização ao partido para assumir o cargo de ministro, e que entre João Amoêdo, fundador do Novo, e Bolsonaro, ficava com o então presidente.