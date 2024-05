Ricardo Salles é designado relator da PEC das Drogas na CCJ | A TARDE

O deputado Ricardo Salles (PL) foi designado como relator da PEC das Drogas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira, 25. A proposta prevê a criminalização da posse e do porte de todos tipos de drogas no país, e coloca em debate a diferença entre traficante e usuário.

Salles antecipou à CNN que sairá em defesa do texto.“Na minha opinião, quem compra produto ilícito é tão bandido quanto quem vende. Logo, a PEC das Drogas faz justiça, equipara o receptor ao vendedor, como em qualquer outro crime.”

A PEC foi aprovada no Senado e enviada à Câmara há uma semana.

Com a escolha do relator, agora se inicia a tramitação do texto entre os deputados. Para ser aprovado, além de passar em comissões, o texto precisa de 308 votos em plenário.Por ser uma emenda à Constituição, a votação ocorre em dois turnos.