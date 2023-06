Roberto Jefferson deixa Bangu e é transferido para hospital

O ex-deputado federal, Roberto Jefferson, teve autorizada transferência do presídio de Bangu 8, onde cumpre pena, para o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. A decisão foi proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A transferência acontece após, segundo laudo médico do hospital penitenciário de Bangu 8, Roberto Jefferson cair, bater a cabeça e apresentar quadro de confusão mental. A suspeita é de um traumatismo craniano. O documento diz que Jefferson também precisa de exames que avaliem se há retorno de um câncer no pâncreas "com a máxima celeridade possível".

A decisão do magistrado saiu neste domingo, 4, e Moraes ainda solicitou que o detendo faça uma série de exames em "caráter de urgência". Segundo a assessoria, o ex-deputado não consegue comer nem se hidratar e já emagreceu 15 kg.



Jefferson cumpre pena no Complexo Penitenciário de Gericinó, o Bangu 8, desde outubro do ano passado quando foi acusado de proferir discursos de ódio e atacar instituições democráticas, além de ter disparado com arma de fogo e lançado granadas contra agentes da Polícia Federal que cumpriam mandados de busca e apreensão na casa do político, em Levy Gasparian (RJ).