Rodrigo Pacheco confirma indicação de Zanin ao STF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), antecipou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e confirmou a indicação do pelo advogado Cristiano Zanin para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). A tendência é que o governo federal oficialize a indicação também nesta quinta-feira, 1º.

"Me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal", disse Pacheco à imprensa.

"Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e essa é uma avaliação obviamente o colegiado do Senado Federal terá condições de fazer", prosseguiu.

Após a indicação do governo ao Senado, será dado o andamento na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) para sabatina e apreciação do nome. No STF, Zanin irá substituir o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano.

De acordo com o blog de Valdo Cruz, no G1, Zanin jantou na quarta-feira, 31, com Rodrigo Pacheco, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União-AP), e com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O jantar já faz parte das articulações para a aprovação do seu nome de Zanin ainda no mês de junho, antes do recesso parlamentar, em julho.

