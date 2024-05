Rui se reúne com Lira e Pacheco para tratar sobre votação dos vetos | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem assumindo o papel de articulador do Congresso Nacional. Na tarde desta quarta-feira, 24, o fiel escudeiro do presidente Lula (PT) assume mais uma vez a função e se reúne com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria do gestor.

O encontro, que acontece na Residência Oficial do Senado, deve tratar sobre as apreciações dos 32 vetos encaminhados pelo mandatário aos parlamentares das duas Casas. Além de outras pautas de interesses do governo no Congresso. Nesta reunião, há uma expectativa de que o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também marque presença.

Padilha, por sua vez, é considerado “desafeto pessoal” do chefe da Câmara, o qual também classificou o gestor como “incompetente”.