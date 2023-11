Senado aprova Bolívia no Mercosul; texto será promulgado por Lula | A TARDE

O plenário do Senado aprovou a adesão da Bolívia ao Mercosul nesta terça-feira, 28.

Os outros países-membros do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, já tiveram sanções presidenciais para a entrada da Bolívia no bloco, o que significa que a adesão depende apenas da sanção do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desde 2006, durante seu primeiro governo, Lula já defendia o ingresso da Bolívia no Mercosul. O país andino será o quinto membro do bloco.