Senado deve sabatinar Dino e Gonet juntos nesta quarta-feira | A TARDE

Indicados pelo presidente da República no último dia 27 para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para a Procuradoria-Geral da República (PGR), respectivamente, Flávio Dino e Paulo Gonet deverão ser sabatinados pelo Senado juntos, nesta quarta-feira, 13.

Embora seja comum na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o formato de sabatina conjunta nunca tinha sido usado para ministro do STF e procurador-geral da República. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O anúncio de Lula aconteceu antes do embarque do presidente da República e de sua comitiva para uma viagem oficial para Oriente Médio e Alemanha.

Depois da visita de uma mulher condenada por tráfico de drogas ao prédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dino, que é chefe da pasta, virou alvo de um pedido de impeachment da oposição ao governo Lula. Alguns oposicionistas se mobilizam para tentar impedir que Dino assuma o cargo de ministro do STF.