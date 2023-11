Senado pode votar PEC que limita decisões do STF na próxima semana | A TARDE

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode ser votada na próxima semana, conforme informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Vou fazer uma consulta aos líderes se querem votar já na terça-feira, porque ela já tem condições regimentais de ser votada”, disse Pacheco a jornalistas nesta quinta-feira, 16.



Além das decisões individuais, a PEC também proíbe decisões monocráticas, de um único ministro, para os seguintes temas:



- suspensão de leis ou atos normativos que atinjam a coletividade;



- suspensão de atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso Nacional.

O texto conta com a relatoria do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, de modo ‘flash’, em 40 segundos de sessão. A proposta é mais uma ofensiva do Congresso contra o STF.