Senado rejeita indicado de Lula para a Defensoria Pública da União | A TARDE

Indicado para o comando a Defensoria Pública da União (DPU) no início do ano pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Igor Roberto Albuquerque Roque teve seu nome rejeitado no plenário do Senado nesta quarta-feira, 25.



Igor substituiu imediatamente, ainda no início do ano, o então chefe da DPU, Daniel Macedo, que havia sido escolhido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Sabatinado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em julho, Igor passou a sofrer rejeição de opositores no mês seguinte.

Em agosto, a DPU organizou um seminário sobre aborto legal. Depois das críticas de alguns grupos, o evento foi cancelado.