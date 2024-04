Sergio Moro se cala após afastamento de juíza da Lava Jato | A TARDE

O senador Sergio Moro (União Brasil), principal juiz da Operação Lava Jato, não se pronunciou sobre o afastamento da juíza Gabriela Hardt, que herdou o seu cargo na 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) e assumiu os julgamentos da ação. A medida foi determinada nesta segunda-feira, 15, pelo corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão.

Nas redes sociais, a última publicação de Moro trata sobre a nota pública do Itamaraty relacionada aos ataques do Irã a Israel, postada às 14h58, no X (antigo Twitter), no último domingo, 14. Até a última atualização no perfil do congressista, não havia nenhum post sobre o assunto.

Veja:

Nota tímida, o ataque do Irã à Israel deveria ser condenado sem firulas diplomáticas. https://t.co/q6JX8DlvFZ — Sergio Moro (@SF_Moro) April 14, 2024

A decisão expedida pelo magistrado cita supostas irregularidades cometidas por Hardt durante as investigações da Lava Jato. Além dela, outros três desembargadores também tiveram a ordem de afastamento concedida por Salomão, são eles: Carlos Eduardo Thompson Flores, Loraci Flores de Lima e o atual juiz da Lava Jato Danilo Pereira Júnior.



Indo na contramão de Moro, o deputado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Deltan Dallagnol, se manifestou através de uma nota pública nas redes sociais considerando a ação como “absolutamente constrangedora” e motivada por questão “política contra juízes, a fim de agradar um presidente da República que foi condenado e preso pela Lava Jato.”

A decisão do corregedor nacional será julgada no plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na terça-feira, 16, quando os demais magistrados vão optar pela manutenção ou derrubada do afastamento.