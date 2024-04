SP: Michelle é proibida de receber título cidadã no Theatro Municipal | A TARDE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi proibida pela Justiça de São Paulo, liminarmente, de receber título de cidadã paulistana no Theatro Municipal sob multa de R$ 50.000 por descumprimento. A ação foi movida por deputada federal Erika Hilton (PSOL- SP) e sua secretária parlamentar Amanda Marques Paschoal.

“Por todo o exposto, defiro o efeito suspensivo, para suspender os efeitos dos atos do Poder Executivo Municipal que autorizem a realização da sessão solene de entrega do título honorífico de cidadã paulistana à homenageada, Sra. Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, no Theatro Municipal de São Paulo, sob pena de aplicação de multa”, explicou o relator.

A decisão diz ainda que Ministério Público opinou pelo indeferimento do uso do equipamento público.

Michelle iria receber o título de cidadã paulistana na próxima segunda-feira, 25, cerimônia que, usualmente, é realizada na Câmara Municipal, o que não será o caso desta vez.