STF forma maioria para absolver primeiro réu dos atos de 8/1 | A TARDE

Cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes e formaram maioria para absolver o primeiro réu dos atos antidemocráticos que aconteceram em 8 de janeiro do ano passado, em Brasília.



Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso concordaram com o posicionamento de Moraes e da Procuradoria-Geral da República (PGR) de que não hão provas suficientes para incriminar Geraldo Filipe da Silva.

Geraldo é morador de rua e foi preso perto do Congresso Nacional, no dia 8 de janeiro de 2023. Sua defesa alegou que não houve participação de Geraldo no ato.