STF volta a analisar recurso contra condenação de ex-presidente | A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma a análise do julgamento do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, contra a decisão que o condenou a oito anos e dez meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O caso foi iniciado em fevereiro, após pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Nesta segunda-feira, 27, o magistrado devolveu o caso e a nova análise acontece nos dias 7 e 14 de junho, no plenário virtual da Suprema Corte.

A manutenção da condenação de Collor já conta com dois votos no STF, sendo o do relator Alexandre de Moraes e o ministro Edson Fachin.

O julgamento de Collor e de outros dois réus foi concluído em maio do ano passado pelo STF. Em setembro, após a publicação do acórdão, os três réus apresentaram embargos de declaração.

Publicações relacionadas