STJ destrava ação que multa Deltan Dallagnol em R$ 3 milhões

O ex-procurador e deputado federal cassado, Deltan Dallagnol (Podemos-PR), divulgou vídeo na quinta-feira, 8, revoltado com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de manter sua condenação em processo que pede o ressarcimento de valores gastos indevidamente com a Operação Lava Jato.



“Mais uma bomba foi jogada em mim essa semana e agora também sobre a minha família. Eu fico me perguntando onde está a Justiça nesse País, eu tô revoltado”, afirmou o ex-deputado.



O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou, no ano passado, Deltan, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, João Vicente Beraldo, a devolverem R$ 2,8 milhões aos cofres públicos pelo pagamento de diárias e passagens a integrantes da força-tarefa.



Em agosto do ano passado, Deltan foi condenado pela 2.ª Câmara Ordinária do TCU, que viu “ato de gestão ilegítimo e antieconômico” na Lava Jato em Curitiba.

Na última semana, o ex-procurador teve o mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e confirmado pela Mesa Diretora em seguida.

