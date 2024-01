Suspeito é preso em Salvador um ano após ataques em Brasília | A TARDE

Um homem foi preso preventivamente em Salvador um ano após os atos antidemocráticos em Brasília. A apreensão foi registrada na manhã desta segunda-feira, 8, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria.

Identificado como Wagner Ferreira Filho, ele está sendo investigado pelo pagamento de R$ 24 mil para fretar um ônibus de golpistas. Segundo divulgação da TV Globo, material genético do suspeito foi encontrado em uma esquadria de vidro do Salão Negro do Congresso Nacional.

A operação da Polícia Federal é responsável por investigar os ataques às sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na Bahia. Além de Salvador, a ação ocorre também na cidade de Barreiras, no oeste do estado. A PF também trabalha em Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou também o bloqueio e indisponibilidade de bens e valores dos investigados. Ainda de acordo com as investigações, os prejuízos ao patrimônio público chegaram aos R$ 40 milhões após os atos de vandalismo.

