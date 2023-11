Também acusado de rachadinha, Queiroz provoca Janones: "ladrone" | A TARDE

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fabrício Queiroz, usou as redes sociais para publicar um vídeo em que provoca André Janones (Avante-MG) após o vazamento de um áudio em que o deputado aliado de Lula (PT) pede parte do salário dos seus assessores para pagar despesas pessoais.



Queiroz, que foi chamado inúmeras vezes de "laranja de Bolsonaro" por Janones, deu gargalhadas no vídeo e pronunciou o jargão "acuse-se do que você faz, chame os do que você é".

As justificativas de Janones para pedir parte do salário dos seus assessores, o que foi admitido pelo próprio deputado, são seus gastos na campanha, que somam R$ 675 mil, e sua perda de patrimônio, que nas suas palavras, foi "dilapidado". "Eu perdi uma casa de R$ 380 mil, um carro, uma poupança de R$ 200 mil e uma previdência de R$ 70 mil", comentou.



A prática de pedir parte do salário para assessores é conhecida como rachadinha e configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade, segundo as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).