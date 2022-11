Tasso Jereissati diz que votará contra a PEC da Transição: "Absurdo"

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse na manhã desta sexta-feira, 18, que votará contra a PEC da Transição. O parlamentar enxerga como absurda a proposta que, entre outras coisas, pretende tirar do teto de gasto as despesas com o Bolsa Família, ainda que ele se diga a favor do pagamento do auxílio em R$ 600.



"Mas o que está proposto na PEC é muito mais do que isso [Bolsa Família em R$ 600]. São recursos que vão nos levar a um caminho que ninguém tem noção onde pode acabar. Se essa PEC for do jeito que está aí, voto contra e peço aos meus colegas do PSDB que votem contra", disse Tasso Jereissati em entrevista ao UOL. A PEC da Transição ainda não foi apresentada ao Congresso.

Assim como o senador Angelo Coronel (PSD-BA) e o chefe da Casa Civil Ciro Nogueira (PP), Tasso Jereissati questiona o período de quatro anos da PEC.

"A obrigação do Congresso é dar ao novo governo condições de cumprir a promessa básica do governo, de R$ 600, por um ano. E durante o ano que vem, com um novo Congresso, fazer essa discussão com plano mais amplo. Inclusive com um tipo de arcabouço fiscal que o governo pretende para segurar trajetória da dívida", afirmou.