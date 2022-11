Tucanos Rodrigo Garcia e Eduardo Leite são cogitados pelo União Brasil

Derrotado na eleição estadual da Bahia, o União Brasil (UB) tem em seus planos desidratar o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), atraindo alguns dos principais quadros da legenda, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.



Entre os tucanos cogitados pelo UB, estão o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Conversas iniciais com ambos já aconteceram.

O União Brasil, que é fruto da fusão entre o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL), tem planos de aumentar sua influência no país. A legenda aumentou de 52 para 59 o número de deputados federais com o resultado das eleições, em 2 de outubro.

Na véspera do pleito, a colunista do portal G1, Andréia Sadi, apontou que o União Brasil cogitava passar por nova fusão, dessa vez com o Progressistas (PP), em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi eleito presidente da República no segundo turno, em 30 de outubro. No entanto, possíveis negociações entre UB e PP não foram mais ventiladas.