Vereador gaúcho chama servidora de 'neguinha' em sessão na Câmara

Durante a sessão de segunda-feira, 5, realizada na Câmara Municipal de Cangussu, no estado do Rio Grande do Sul, o vereador Xico Vilela (PP) proferiu falas racistas e misóginas contra uma servidora.

Com o microfone aberto, o edil foi ouvido chamando uma servidora que acompanhava a sessão de “neguinha” e “puta”. O caso aconteceu após a votação da quarta pauta do dia, que discutia a extinção do cargo de auxiliar de enfermagem e o reenquadramento dos atuais ocupantes da função na cidade.

No momento em que a sessão estava suspensa, Vilela fez referência a uma das auxiliares de enfermagem que acompanhavam a sessão em conversa com o correligionário Ubiratan Rodrigues. O comentário acabou vazando no áudio: “A neguinha é puta, puta”.

Através de nota, o partido do vereador afirmou que se trata de um “ato isolado que em nada reflete a ideia e a conduta da Executiva” da sigla.

Presidente da Câmara, vereador Luciano Bertinetti (MDB) afirmou que a Casa “vai dar os trâmites regimentais ao caso” e que “o ato racista e o preconceito não cabem nos dias de hoje”.

Vídeo:

null Reprodução