Voa Brasil deve beneficiar até 8 milhões de pessoas na 1ª etapa | A TARDE

Montado no primeiro semestre pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o Voa Brasil deve beneficiar até 8 milhões de pessoas na primeira etapa, afirmou o atual chefe da pasta, Silvio Costa Filho.

Com o intuito de baratear passagens aéreas no país para determinados públicos, o programa beneficiará estudantes do Prouni e aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o valor de R$ 200 por trecho.

A previsão, segundo Silvio Costa Filho, é de o Voa Brasil alcançar de 2 a 8 milhões de pessoas. Nas etapas seguintes, devem ser incluídas passagens aéreas para o exterior, além da ampliação do programa para outros públicos. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.