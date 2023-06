Wagner diz que CCJ do Senado pode sabatinar Zanin na semana que vem

Líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA) disse nesta terça-feira, 6, a jornalistas em Brasília que o advogado Cristiano Zanin deve ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na próxima semana.

Advogado de Lula na Lava Jato, Zanin foi indicado pelo presidente para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Davi Alcolumbre me disse que não demoraria. Eu entendi que pode entrar na pauta semana que vem", disse o senador.

Segundo Wagner, é pouco provável que o advogado tenha problemas para ser aprovado pelos senadores.

Além da CCJ, o indicado do presidente também precisa da aprovação do plenário do Senado para ser nomeado ministro do Supremo.