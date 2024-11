Bruno Reis minimiza aproximação do PP com PT na Bahia

Bruno Reis, prefeito de Salvador - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) não demonstrou preocupação ao ser questionado sobre a aproximação do PP - partido que integra sua base - com o PT na Bahia.

Na reforma do secretariado do governador Jerônimo Rodrigues que deverá ser feita nas próximas semanas, é dado como certo que os progressistas terão uma pasta para comandar.

Ao ser questionado pela imprensa sobre a possibilidade do PP mudar de lado no âmbito estadual, o gestor mostrou confiança na continuidade da aliança com a legenda na capital baiana.

“Tenho uma excelente relação com todos do PP, em especial, o meu secretário de governo, Cacá Leão, que realiza um excelente trabalho e que me ajudou muito na eleição. Tenho certeza que o PP defende sua independência e autonomia para tomar decisões certas no momento certo”, disse o prefeito durante reunião de encerramento do G20 de Cultura nesta sexta-feira, 8, no Centro de Convenções.

Existe a expectativa do PP ser premiado com mais espaço na prefeitura de Salvador após o bom desempenho nas urnas. Atualmente a legenda ocupa apenas uma pasta, a de Secretaria de Governo, com Cacá Leão.