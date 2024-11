Prefeito despista sobre reforma administrativa: Ainda nem pensei nisso

Bruno Reis evita dar detalhes sobre reforma no seu secretariado - Foto: Flávia Requião / A Tarde

Em conversa com a imprensa na manhã desta sexta-feira, 8, no Centro de Convenções durante a reunião de encerramento do G20 de Cultura, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a despistar sobre a reforma no secretariado que vai promover em sua gestão.

Apesar disso, o gestor indicou que as mudanças só serão feitas em 2025, no início do seu segundo mandato à frente do Executivo soteropolitano.

“Ainda nem pensei nisso. Está tudo indo bem, estamos trabalhando, fazendo as entregas, mas temos ainda muitas ações tanto para iniciar quanto para entregar até o final do ano, está todo mundo trabalhando para isso. Ajustes sempre ocorrem, sempre são necessários, e sempre com o objetivo de melhorar a gestão”, afirmou o prefeito.

“No momento certo a gente vai se debruçar sobre isso e vamos fazer onde for necessário eventuais substituições para deixar a nossa gestação em condições melhorar para cumprir os compromissos que foram assumidos na última eleição”, completou.

Em outras ocasiões, Bruno afirmou que as mudanças não serão tão grandes, indicando poucas trocas no comando das pastas. Existe a expectativa de mais espaço para partidos como o PP e PSDB, que tiveram bons resultados nas eleições e aumentar suas bancadas na Câmara Municipal.