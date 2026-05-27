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SALVADOR

Bruno Reis reage após Léo Kret ser alvo do MPBA por desvio de verba

Ex-vereadora acabou sendo exonerada de cargo que ocupava na prefeitura

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Prefeito Bruno Reis ( União Brasil) e Léo Kret (União Brasil)
Prefeito Bruno Reis ( União Brasil) e Léo Kret (União Brasil) - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), reagiu após a ex-vereadora da capital baiana, Léo Kret, ser alvo da "Operação Sponsor", deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), na terça-feira, 26.

A também dançarina e influenciadora digital ocupava o cargo de diretora de políticas para pessoas LGBTQIAPN+ da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), mas acabou sendo exonerada após a repercussão do caso.

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"[Através de] informações preliminares, a Prefeitura fez uma parceria com a instituição para a realização de 57 paradas LGBT nos bairros, investimentos da ordem de R$ 700 mil e teria suspeita de alguma irregularidade. Por recomendação do Ministério Público, nós afastamos os servidores envolvidos", afirmou Bruno Reis durante agenda no bairro do Cabula, nesta quarta-feira, 27.

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"Espero que todos tenham condições de realizar o contraditório e a ampla defesa e, ao final, possa, se for inocente, provar sua inocência e, se não for, que sejam responsabilizados pelos eventuais delitos que tenham cometido", completou o prefeito de Salvador.

Porque Léo Kret foi alvo do MP?

Ela passou a ser alvo do órgão após as investigações apontarem que a ex-vereadora estaria envolvida no desvio de verbas públicas que deveriam ser destinadas ao patrocínio de eventos carnavalescos e ações voltadas à comunidade LGBTI+ por meio de associação de fachada.

De acordo com os promotores de Justiça, a associação teria recebido mais de R$ 1,1 milhão do Município de Salvador, sendo que parte desses recursos teria beneficiado integrantes da associação.

Ex-vereadora foi alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA)
Ex-vereadora foi alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os valores deveriam viabilizar eventos em 57 bairros de Salvador, além do apoio a 18 blocos carnavalescos durante o Carnaval de 2025.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em um órgão público localizado no Empresarial Thomé de Souza, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em uma associação e endereços ligados a cinco pessoas físicas, entre elas servidores do Município de Salvador.

"Em primeiro lugar, não fui presa", diz Léo Kret

Na manhã de ontem, a ex-vereadora rompeu o silêncio sobre o rumor de que teria sido presa na operação. Em um vídeo enviado ao portal A TARDE, Léo Kret afirmou que não foi presa e que o seu nome foi mencionado em um contrato que ela não assina.

“Em primeiro lugar eu não fui presa. Em segundo lugar, o meu nome foi mencionado por um contrato que eu nem assino. Já acionei os meus advogados e em momento oportuno vocês vão saber de toda a situação", disse ela.

"Todos vocês me conhecem, a Bahia inteira me conhece, sabe da minha índole, do meu caráter, sabe do meu trabalho que eu tenho com a população. Já já vocês vão saber tudo que está acontecendo”, completou. Léo Kret.

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Tags

Bruno Reis Léo Kret MP-BA

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