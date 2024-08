"Cadê a ata?", questiona Lula sobre eleições na Venezuela

Presidente brasileiro voltou a questionar o processo eleitoral da Venezuela - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a questionar, nesta sexta-feira, 16, o processo eleitoral que reelegeu Nicolás Maduro na Venezuela. O líder petista disse esperar os números oficiais da eleição para reconhecer o pleito.

"Teve uma eleição. A oposição fala 'eu ganhei as eleições', o Maduro fala 'eu ganhei as eleições'. O que eu estou pedindo para para poder reconhecer? Eu quero pelo menos saber se foi verdade os números. Cadê a ata, a aferição das urnas?", questionou Lula.

O presidente ainda afirmou que discorda nota divulgada pelo PT que reconhece a vitória de Maduro, contestada por autoridades internacionais e pela oposição local, que acusa o presidente de fraudar as urnas.

"Eu não concordo com a nota [do PT], eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela", afirmou, em entrevista à rádio Gaúcha FM.