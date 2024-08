Aliado de Maduro rebate Lula após ideia de nova eleição: "Estupidez"

Presidente da Venezuela tem vitória contestada por países vizinhos - Foto: Divulgação | AFP

Aliado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o deputado Diosdado Cabello, considerado o 'número dois' do chamado 'Chavismo', rebateu o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (14), após o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim, sugerir novas eleições no país.

“É uma estupidez [...] Não vamos repetir eleições coisa nenhuma. Não se metam nos assuntos internos da Venezuela que vamos respondê-los", disparou Diosdado, durante seu programa na televisão.

“Para nós isso é uma estupidez. Aqui não se vão repetir as eleições porque quem ganhou foi Nicolás Maduro", completou.

A nova vitória de Maduro, no final de julho, tem sido contestado pela oposição ao presidente e por países vizinhos, que alegam uma suposta fraude no processo eleitoral. Nesta quinta, 15, Lula voltou a pedir a divulgação das atas.

>> Lula diz não reconhecer vitória de Maduro e pede nova eleição

>> "Mulher que trabalha não fica subordinada a comida", dispara Lula

"Eu quero o resultado, se tiver, vamos tratar [de reconhecer]. Tem que apresentar os dados, por algo confiável, o Conselho nacional que tem gente da oposição poderia ser, mas ele mandou para Suprema Corte dele. Não posso julgar a Justiça de outro país", disse o presidente brasileiro.