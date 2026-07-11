Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Caiado sobe o tom e diz que Flávio Bolsonaro "está afundando"

Pré-candidato mira adversário na disputa pelo Planalto

Cássio Moreira
Por
Ronaldo Caiado ao lado de Jair Bolsonaro
Ronaldo Caiado ao lado de Jair Bolsonaro - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato ao Palácio do Planalto, subiu o tom ao alfinetar a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário na disputa presidencial de outubro.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, 10, Caiado afirmou que a candidatura de Flávio "está afundando" antes mesmo do início oficial do período eleitoral, ao repercutir a notícia de a federação formada por PP e União Brasil não deve caminhar ao lado do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“O barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora", escreveu o ex-governador, que terá Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, como vice em sua chapa nas eleições de outubro.

Caiado e Bolsonaro

Agora adversário de Flávio, Caiado teve uma relação de altos e baixos com o pai do senador, Jair Bolsonaro (PL), durante os quatro anos em que estiveram como governador de Goiás e presidente da República, respectivamente.

Leia Também:

BRASIL

Jair Bolsonaro pode receber benefícios do STF ainda este semestre
Jair Bolsonaro pode receber benefícios do STF ainda este semestre imagem

INCERTEZA

Condenado, Binho Galinha não perdeu mandato e ainda pode se candidatar
Condenado, Binho Galinha não perdeu mandato e ainda pode se candidatar imagem

POLÍTICA

Congresso trava pautas de impacto e escala 6x1 fica para depois do recesso
Congresso trava pautas de impacto e escala 6x1 fica para depois do recesso imagem

Os dois, que iniciaram seus mandatos como aliados, tiveram a primeira rusga política durante a pandemia da Covid-19, quando Caiado, que é médico, defende medidas de prevenção e isolamento social para evitar o avanço do vírus.

Nas eleições municipais de 2020, também durante a pandemia, os dois estiveram em lados opostos na capital Goiânia. Em 2022, Caiado e Bolsonaro voltaram a se estranhar, mas o então governador se reaproximou do ainda presidente.

Caiado apoiou Bolsonaro publicamente contra Lula no segundo turno, aparecendo ao lado do presidente no Palácio do Planalto, como gesto da aliança entre os dois políticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições Flávio Bolsonaro Ronaldo Caiado

Relacionadas

Mais lidas