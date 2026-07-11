Caiado sobe o tom e diz que Flávio Bolsonaro "está afundando"

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O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato ao Palácio do Planalto, subiu o tom ao alfinetar a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário na disputa presidencial de outubro.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, 10, Caiado afirmou que a candidatura de Flávio "está afundando" antes mesmo do início oficial do período eleitoral, ao repercutir a notícia de a federação formada por PP e União Brasil não deve caminhar ao lado do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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“O barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora", escreveu o ex-governador, que terá Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, como vice em sua chapa nas eleições de outubro.

Caiado e Bolsonaro

Agora adversário de Flávio, Caiado teve uma relação de altos e baixos com o pai do senador, Jair Bolsonaro (PL), durante os quatro anos em que estiveram como governador de Goiás e presidente da República, respectivamente.

Os dois, que iniciaram seus mandatos como aliados, tiveram a primeira rusga política durante a pandemia da Covid-19, quando Caiado, que é médico, defende medidas de prevenção e isolamento social para evitar o avanço do vírus.

Nas eleições municipais de 2020, também durante a pandemia, os dois estiveram em lados opostos na capital Goiânia. Em 2022, Caiado e Bolsonaro voltaram a se estranhar, mas o então governador se reaproximou do ainda presidente.

Caiado apoiou Bolsonaro publicamente contra Lula no segundo turno, aparecendo ao lado do presidente no Palácio do Planalto, como gesto da aliança entre os dois políticos.