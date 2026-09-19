Caiu no choro! Rui e Jerônimo choram durante caminhada na Bahia

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O governador Jerônimo Rodrigues e o ex-governador Rui Costa se emocionaram durante uma caminhada realizada neste sábado, 19, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



O ato político, que também contou com a participação do senador Jaques Wagner, reuniu apoiadores pelas ruas da cidade.

Segundo estimativas divulgadas sobre a mobilização, entre 30 mil e 50 mil pessoas acompanharam a caminhada. O número, no entanto, não foi confirmado de forma independente.







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A atividade ocorre na reta final da campanha eleitoral e reuniu lideranças e apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT). Pela dimensão do público, o evento foi classificado por apoiadores como uma das maiores mobilizações políticas já realizadas na Bahia.