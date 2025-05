Call centers, consultorias e corretoras davam suporte a fraude no INSS

Empresas são investigadas por dar suporte a descontos ilegais em aposentadorias - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Corretoras de seguros, empresas de consultoria e call centers são investigadas pela Polícia Federal (PF) por suspeitas de operar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O objetivo, segundo informações da CNN, era atuar desde o cadastro de aposentados e pensionistas até o controle das queixas e denúncias, uma espécie de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) que permitia a administração de queixas e denúncias feitas por aposentados e pensionistas.

“As investigações identificaram envolvimentos de associações de aposentados, corretoras de seguros, empresas de consultoria, call centers, e entidades sindicais, muitas vezes ligadas a descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas”, diz relatório da PF.

Dois call centers citados em relatório têm em comum Domingos Sávio de Castro como proprietário. Uma delas em sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, o “careca do INSS”. Os dois são investigados pela polícia e pela Controladoria-Geral da União (CGU) por ligação com entidades suspeitas de integrar o esquema.

A Callvox Contact Center e a ACDS Call Center – a Truetrust – funcionam em Brasília e chegaram a ter centenas de funcionários. Boa parte deles foi contratada no fim de 2023, período que coincide com o auge do aumento dos descontos, segundo as investigações.

As empresas de call center, conforme a polícia, atuavam para pelo menos três entidades investigadas: a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), a Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral de Previdência Social (Abrasprev) e a Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen).

Devolução de descontos

O INSS anunciou a devolução automática de R$ 292,7 milhões a beneficiários que sofreram cem abril. O estorno será feito na folha de pagamento de maio, entre 26 de maio e 6 de junho, conforme o calendário oficial.

As cobranças de mensalidades associativas foram suspensas, assim como os Acordos de Cooperação Técnica com entidades e associações. Os beneficiários não precisam solicitar cancelamento nem ir até uma agência para receber o valor de volta.

Para valores descontados antes de abril, o ressarcimento ainda está sob análise da Advocacia-Geral da União, sem prazo definido. A partir de terça-feira, 13, o INSS notificará os afetados pelo aplicativo Meu INSS, onde será possível confirmar ou negar o reconhecimento do desconto. O pedido de reembolso poderá ser feito a partir de quarta-feira, 14.

Fraude do INSS

A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, no dia 23 de abril, investiga um suposto esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão.