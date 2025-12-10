Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Câmara aprova projeto que aperta o cerco contra caloteiros

Matéria segue para sanção do presidente Lula (PT)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/12/2025 - 8:36 h
Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes
Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes -

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 9, um projeto que combate o chamado devedor contumaz — contribuintes que deixam de pagar impostos de maneira planejada e recorrente a fim de driblar legislações tributárias. O texto, já aprovado no Senado, segue agora para a sanção ou veto do presidente Lula (PT).

A proposta de combate ao devedor contumaz é uma das prioridades do governo federal para combater o crime organizado. O projeto enquadra como devedor contumaz o contribuinte que usa inadimplência de tributos reiterada e injustificada como estratégia de negócio.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pela proposta, entram nesta categoria os contribuintes que têm, em nível federal, dívida tributária superior a R$ 15 milhões e correspondente a mais de 100% do seu patrimônio conhecido. Nos estados e municípios, a caracterização será diferente.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro dá calote na Câmara e entra na lista de devedores
Virginia Fonseca é incluída na lista de devedores no Paraná
Cidade da Bahia aparece na lista dos maiores devedores do país

Os contribuintes enquadrados como devedores contumazes poderão sofrer penalidades, como:

  • proibição de usufruir de benefícios fiscais;
  • proibição de participar de licitações públicas;
  • proibição de pedir ou dar seguimento à recuperação judicial.

O relator do projeto no Senado, Efraim Filho (União-PB), afirmou que dados da Receita Federal apontam que, nessa situação, estão 1,2 mil CNPJs. São R$ 200 bilhões em dívidas registradas na última década.

Benefícios a bons pagadores

O texto discutido pela Câmara também criou mecanismos para reconhecer e dar benefícios a bons pagadores de impostos.

A eles será permitido acesso a canais de atendimento simplificados para orientação e regularização dos tributos devidos, além de flexibilização de regras ou substituição de garantias e a execução fiscal de garantias somente após o trânsito em julgado — quando não existe mais possibilidade de recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados devedor contumaz impostos Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x