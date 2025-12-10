Câmara aprova projeto que aperta o cerco contra caloteiros

Câmara aprova projeto que aperta cerco aos chamados devedores contumazes - Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 9, um projeto que combate o chamado devedor contumaz — contribuintes que deixam de pagar impostos de maneira planejada e recorrente a fim de driblar legislações tributárias. O texto, já aprovado no Senado, segue agora para a sanção ou veto do presidente Lula (PT).

A proposta de combate ao devedor contumaz é uma das prioridades do governo federal para combater o crime organizado. O projeto enquadra como devedor contumaz o contribuinte que usa inadimplência de tributos reiterada e injustificada como estratégia de negócio.

Pela proposta, entram nesta categoria os contribuintes que têm, em nível federal, dívida tributária superior a R$ 15 milhões e correspondente a mais de 100% do seu patrimônio conhecido. Nos estados e municípios, a caracterização será diferente.

Os contribuintes enquadrados como devedores contumazes poderão sofrer penalidades, como:

proibição de usufruir de benefícios fiscais;

proibição de participar de licitações públicas;

proibição de pedir ou dar seguimento à recuperação judicial.

O relator do projeto no Senado, Efraim Filho (União-PB), afirmou que dados da Receita Federal apontam que, nessa situação, estão 1,2 mil CNPJs. São R$ 200 bilhões em dívidas registradas na última década.

Benefícios a bons pagadores

O texto discutido pela Câmara também criou mecanismos para reconhecer e dar benefícios a bons pagadores de impostos.

A eles será permitido acesso a canais de atendimento simplificados para orientação e regularização dos tributos devidos, além de flexibilização de regras ou substituição de garantias e a execução fiscal de garantias somente após o trânsito em julgado — quando não existe mais possibilidade de recurso.