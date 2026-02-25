Câmara rejeita tirar R$ 30 bilhões de bets para combater facções criminosas

Deputados retiraram pontos do PL Antifacção que haviam sido propostos pelo Senado - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O texto final do Projeto de Lei (PL) Antifacção aprovado na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 24, chamou atenção pelo fato de os parlamentares da Casa Baixa terem derrubado a maior parte das mudanças da matéria que haviam sido propostas no Senado.

Com a aprovação, a proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O projeto endurece o combate ao crime organizado no país e prevê penas que podem chegar a 40 anos de prisão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Casas de apostas

Os deputados definiram por manter a maioria do projeto original, que já havia sido aprovado na Câmara. Um dos pontos que acabou sendo derrubado foi a contribuição sobre casas de apostas (bets) — no valor de 15% sobre cota fixa —, que poderia gerar cerca de R$ 30 bilhões por ano para a segurança pública, como combate ao crime organizado, construção e modernização de presídios.

O relator do Projeto de Lei na Casa, deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), defendeu a medida, mas um destaque apresentado pelo partido dele fez com que o dispositivo fosse retirado.

A decisão gerou reação de parlamentares da base do governo. Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a cobrança poderia garantir R$ 30 bilhões para a segurança pública. Bohn Gass (PT-RS) disse que tirar a taxação é "favorecer o crime". Chico Alencar (Psol-RJ) classificou a decisão como "gravíssima".

Outras divergências

Além da contribuição sobre as casas de apostas, a Câmara dos Deputados rejeitou outras alterações feitas pelos senadores:

A expressão "organização criminosa ultraviolenta", que havia sido suavizada no Senado, foi reinserida pelos deputados federais.

A destinação de bens apreendidos, com divisão objetiva entre fundos estaduais e nacional, foi retomada com as regras mais rígidas.

No âmbito da Polícia Federal (PF), a corporação voltou a ser responsável, junto ao Ministério da Justiça, pela cooperação internacional com envolvimento de organizações estrangeiras.

Principais pontos da proposta aprovada