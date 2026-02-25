Menu
PL ANTIFACÇÃO

Câmara rejeita tirar R$ 30 bilhões de bets para combater facções criminosas

Veja outros pontos retirados do PL Antifacção por parte dos deputados

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/02/2026 - 9:59 h | Atualizada em 25/02/2026 - 10:26

Deputados retiraram pontos do PL Antifacção que haviam sido propostos pelo Senado
O texto final do Projeto de Lei (PL) Antifacção aprovado na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 24, chamou atenção pelo fato de os parlamentares da Casa Baixa terem derrubado a maior parte das mudanças da matéria que haviam sido propostas no Senado.

Com a aprovação, a proposta segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O projeto endurece o combate ao crime organizado no país e prevê penas que podem chegar a 40 anos de prisão.

Casas de apostas

Os deputados definiram por manter a maioria do projeto original, que já havia sido aprovado na Câmara. Um dos pontos que acabou sendo derrubado foi a contribuição sobre casas de apostas (bets) — no valor de 15% sobre cota fixa —, que poderia gerar cerca de R$ 30 bilhões por ano para a segurança pública, como combate ao crime organizado, construção e modernização de presídios.

O relator do Projeto de Lei na Casa, deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), defendeu a medida, mas um destaque apresentado pelo partido dele fez com que o dispositivo fosse retirado.

A decisão gerou reação de parlamentares da base do governo. Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a cobrança poderia garantir R$ 30 bilhões para a segurança pública. Bohn Gass (PT-RS) disse que tirar a taxação é "favorecer o crime". Chico Alencar (Psol-RJ) classificou a decisão como "gravíssima".

Outras divergências

Além da contribuição sobre as casas de apostas, a Câmara dos Deputados rejeitou outras alterações feitas pelos senadores:

  • A expressão "organização criminosa ultraviolenta", que havia sido suavizada no Senado, foi reinserida pelos deputados federais.
  • A destinação de bens apreendidos, com divisão objetiva entre fundos estaduais e nacional, foi retomada com as regras mais rígidas.
  • No âmbito da Polícia Federal (PF), a corporação voltou a ser responsável, junto ao Ministério da Justiça, pela cooperação internacional com envolvimento de organizações estrangeiras.

Principais pontos da proposta aprovada

  • Traz a definição de facção criminosa e a coloca como figura central das medidas de enfretamento;
  • Tipifica condutas que passarão a ser tratadas como crimes de facção criminosa, com penas de 20 a 40 anos de prisão;
  • Estabelece que a prática de crimes, como integrar, financiar ou comandar facções criminosas, configura fundamento suficiente para a decretação de prisão preventiva;
  • Determina prazos para as atuações da polícia, do Ministério Público e do Juiz em inquéritos que envolvem facções criminosas;
  • Amplia os mecanismos de bloqueio de bens e prevê a reversão dos valores dos bens do crime organizado aos fundos federais e estaduais de segurança pública.

